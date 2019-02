Gladson Cameli diz na Cidade do Povo que população espera muito do governo; é hora de sacrifício e trabalho

O governador Gladson Cameli (Progressistas) disse, na Cidade do Povo, durante solenidade de entrega de armas, munição, motocicletas e carros para a Segurança Pública que, “a população espera muito do nosso governo – e eu sei disso -, portanto, é hora de sacrifício e muito trabalho para dá as respostas que o povo quer”. Chegou a se emocionar quando lembrou do compromisso de governar para os excluídos. Alertou que não vai tolerar mais picuinhas dentro da administração. O vice-governador major Rocha agradeceu o empenho de Gladson na Segurança e disse que até dezembro o Acre estará mais seguro.

. Perguntei a secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro, o porquê de o governo fazer a entrega de tantas armas, motocicletas, carros e munições na Cidade do Povo?

. “Seria mais cômodo na frente do Palácio, mas o governador quer está perto da população que mais precisa; todo aparato da Segurança na Cidade do Povo é a presença do Estado contra a criminalidade”.

. Vi e ouvi o discurso do vice-governador governador major Rocha na Cidade do Povo.

. Foi prá calar os “intriguentos” do governo e da oposição que apostam em um rompimento, racha, mal-estar ou algo parecido entre os dois.

. Se a juventude do PP e os escudeiros do PSDB tivessem visto se abraçariam emocionados.

. Brincadeiras à parte, os dois realmente demonstraram estar unidos para combater o crime organizado.

. “Vem fogo cerrado contra a bandidagem”, foi o que ouvi.

. Adriano da Fieac 4 X 0 governo

. Só para lembrar que um governo precisa fazer funcionar sua articulação política em várias frentes.

. Parlamento, imprensa, relacionamento institucional e redes sociais.

. Senador Sérgio Petecão (PSD) ligou para dizer que o Rui Birico recebia do seu gabinete até ser nomeado pelo governador Gladson Cameli para o Acreprevidência com um valor bem maior;

. Aproveitou para colocar outra pessoa no lugar e agora soube da exoneração do Birico.

. “Era pouco, mas seguro”.

. Agora nem mel nem cabaça, ou seja:

. Quem tem dois, tem um; quem tem um, não tem nada.

. Apesar da exoneração, Rui Birico estava na Cidade do Povo aplaudindo Gladson Cameli, bem ao seu estilo! Vai continuar recebendo os R$ 5 mil de vencimentos. É justo!

. Disse na coluna ontem que um deputado estadual estava a caminho se se filiar ao MDB.

. Fagner Calegário só ainda não se filiou ao MDB porque pode perder o mandato se o PV mover uma ação contra ele.

. Convenhamos, o Calegário não tem nada a ver com o PV.

. Líderes do MDB querem encontrar o cardeal que vazou para o ac24horas a possível vinda do ex-reitor Minoru Kinpara para o partido.

. O ex-deputado João Correia chegou a classificar de “dedo duro” tal infame sujeito.

. O papel da imprensa é vasculhar, garimpar a notícia.

. Além do mais, o Minoru Kinpara deverá se filiar mesmo ao MDB, já que é a única chance que tem se disputar com chances de vencer por um grande partido.

. O projeto de lei do deputado R. Duarte é muito interessante:

. Acabar com a cobrança da taxa de religação de energia, água e telefonia!

. Em uma manobra inteligente dentro do plenário, o requerimento do deputado Edvaldo Magalhães (PC do B) convidando a secretária da Fazenda Semíramis Dias para explicar dois decretos que afeta o comércio local foi aprovado por 17 votos.

. O requerimento deveria ter partido da base do governo e não da oposição!

. A nomeação do ex-deputado Raimundinho da Saúde para o Saerb por determinação da prefeita Socorro Neri (PSB) por pouco não deu briga naquela augusta Casa.

. O vereador Marcus Luz (MDB) disse que o Saerb era cabide de emprego de político quer perdeu a eleição.

. O vereador Raílson Correia (PODEMOS), irmão de Raimundinho, não gostou nenhum pouco do discurso do colega.

. A reação veio na tribuna:

. Chamou Marcos de “irresponsável” e “incompetente”.

. O emedebista respondeu:

. Minha crítica é política e não pessoal contra a sua família.

. O governador Gladson estava ontem sorridente, eufórico, discursou muito bem de improviso…

. Atenção petistas e antipetista (O PT é igual o Flamengo, tem duas torcidas):

. O Cesário Braga informa que o partido não vai mudar de nome, nunca!

