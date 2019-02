“Esse aumento está na contramão da economia do povo”, diz Jenilson Leite em manifesto

Nas primeiras horas desta quarta-feira, 27, a rua localizada em frente à sede da Energisa (antiga Eletrobrás Acre), em Rio Branco, já estava tomada pelo protesto que exige o fim do reajuste de 21% autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para os serviços no Estado. Além deste, ainda está previsto mais um reajuste de 21% para o próximo mês de julho.

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB) é um dos mais atuantes nessa questão. Na linha de frente do manifesto, o parlamentar foi enfático ao declarar que a Assembleia Legislativa do Acre não irá permitir esse aumento. “Este é apenas o início de uma luta popular, além de nossa luta jurídica. Não vamos aceitar de maneira nenhuma um reajuste dessa magnitude”.

Para o deputado “o aumento está na contramão da economia do povo”. Isso porque, segundo ele, não existe na história do serviço público um reajuste tão absurdo quanto o que está sendo cobrado pelo serviço prestado a população acreana.

“Estamos trazendo uma mensagem de esclarecimento para a Energisa, pois o salário mínimo não aumentou, a qualidade da energia elétrica continua queimando nossos eletrodomésticos e tantas outras situações que não permitem um aumento como este”, ponderou Leite

De acordo com o deputado, a Aleac está ajudando a organizar este movimento para levar esse questionamento para as ruas e também até Brasília, onde irão exigir mudanças na legislação que dá poderes à Aneel e autoriza aumentos exorbitantes.

“Um reajuste desse valor tira a dignidade das famílias. 21% de reajuste com mais 21% que vem no mês de julho? Nenhum serviço público sofreu na historia do Brasil um reajuste tão elevado”, destacou o parlamentar.