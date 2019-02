Em 26 dias, choveu 22% acima do esperado para o mês de fevereiro

O volume de chuvas nos primeiros 26 dias de fevereiro ultrapassou o limite previsto para o todo o mês na Capital do Acre. De acordo com dados divulgados pela Defesa Civil do Estado na manhã desta quarta-feira, 27, Rio Branco já recebeu 22% a mais de chuvas que eram esperadas para o início deste ano.

Conforme os dados, a média estipulava 279,6mm de água proveniente das chuvas para todo o mês de fevereiro. Nessa terça-feira, a média já contabilizava 340,6mm de precipitações.

Segundo o Major Cláudio Falcão, da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros no Acre, ainda há previsões de mais chuvas para a cidade, tendo em vista que o mês de março é um dos mais críticos com relação às chuvas.

“Estamos com o acumulado de 340,6mm de chuvas no mês de fevereiro. Rio Branco recebeu 22% a mais de chuvas do que o esperado para o mês todo. Contabilizamos os primeiros 26 dias do mês”, afirma o Major.

As chuvas que já caíram no Acre implicaram diretamente no nível do Rio Acre. Conforme medição realizada às 9 horas de hoje, o nível do Rio na Capital está marcando 9,68 metros. No entanto, as cabeceiras do Alto Acre registraram elevação no volume de água, como Assis Brasil, Brasileia e Xapuri, chegando, respectivamente, aos 4,26 metros, 3,84 metros e 6,32 metros.