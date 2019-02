Eletroacre diz que aumento na conta de energia é culpa da ANEEL

O governador Gladson Cameli não está em Brasília (DF), como informou o vice-governador Major Rocha, durante cerimônia na Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), na manhã desta quarta-feira, dia 27. Rocha foi anunciado como governador em exercício, mas tudo não passou de uma confusão nas agendas.

O porta-voz do governo, Rogério Wenceslau, esclareceu que a agenda de Cameli em Brasília (DF) não foi confirmada, logo, o governador não embarcou para o Distrito Federal. Diante disso, Cameli foi para Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, onde cumpre agenda governamental e continua no exercício do cargo.

Durante discurso, o vice-governador falou ao microfone que o governador Gladson Cameli estaria em Brasília, buscando recursos para o Estado, mas o tucano ainda não tinha conhecimento do cancelamento da agenda na Esplanada dos Ministério.

Com o cancelamento, o governador Gladson Cameli está em Cruzeiro do Sul, ou seja, em solo acreano, Rocha não está como governador em exercício, portanto o progressista continuará a despachar em nome do Estado. Rocha, o vice-governador, continuará com as funções de vice.