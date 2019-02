Delegado alerta população sobre derrame de dinheiro falso em Sena Madureira

O delegado Marcos Frank, titular da Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira, emitiu na tarde dessa terça-feira, 26, um alerta aos comerciantes locais sobre um provável derrame de notas falsas de dinheiro.

Segundo ele, ao menos duas pessoas já compareceram à Delegacia para prestar queixas, alegando terem sido enganadas. “É importante que a população fique atenta pra não cair nesse golpe. Duas pessoas já foram enganadas somente nessa terça-feira”, alertou Frank.

De acordo com o delegado, as notas falsas mais recorrentes são as de R$ 50 e R$ 100 reais, assim como as que foram entregues na delegacia pelos comerciantes.

O delegado sugere maneira de como identificar se uma nota é verdadeira ou falsa, em cada uma das famílias de notas:

1. A marca d´água – Ao segurar a nota contra a luz, você observa figuras na área clara e lisa da cédula, em tons claros e escuros. O desenho é como se fosse uma marca d´água.

2. O papel – A cédula é impressa em um papel que tem uma textura mais firme e áspera do que um papel comum.

3. O relevo – Ao tocar na nota, dá para sentir um relevo em algumas áreas, como na legenda “República Federativa do Brasil” e nos numerais que indicam o valor da cédula.

Com informações do Sena OnLine.