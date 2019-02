Das 12 comissões da Aleac, base de Gladson Cameli comandará 10

Os deputados Gerlen Diniz (Progressistas), líder do governo, e Edvaldo Magalhães (PCdoB), líder da oposição, apresentaram no início da tarde desta quarta-feira, 27, os nomes dos presidentes e vices das 12 comissões permanentes da Assembleia Legislativa. De acordo com os parlamentares, foi costurado em uma reunião um consenso e ficou definido que a base do governo de Gladson Cameli presidirá 10 comissões, enquanto a oposição ficará no comando de duas.

Apontadas como as principais comissões, a de Constituição e Justiça terá Gerlen Diniz (Progressistas) como presidente e vice-presidente Neném Almeida (Solidariedade). Na de Orçamento e Finanças, o deputado Chico Viga (PHS) será o presidente e Gerlen Diniz será o vice.

A Comissão de Serviço Público será presidida pelo deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) e terá como vice José Bestene (Progressistas). Já a Comissão de Educação será composta pelo deputado Antônio Pedro (DEM) como presidente e Daniel Zen (PT) como vice.

Na Comissão de Legislação Agrária, Neném Almeida (Solidariedade) será o presidente e como vice, Roberto Duarte (MDB), será o vice. Na Comissão de Direitos Humanos o deputado Whendy Lima (PSL) será o presidente enquanto o deputado Vagner Felipe (PR) será o vice.

Na Comissão de Legislação Participativa, o deputado Jonas Lima (PT) ficou como presidente e a vice será a deputada Maria Antônia (PROS). Já na Comissão de Defesa do Consumidor, a deputado Juliana Oliveira (PRB) será a presidente enquanto o deputado Luis Tchê (PDT) será o vice.

Na Comissão de Saúde Pública, o deputado José Bestene (Progressistas) será o presidente e Jenilson Leite (PCdoB) será o vice. Já na Comissão de Defesa das Crianças e Idosos, o deputado Josa da Farmacia (Podemos) será o presidente enquanto Manoel Moraes (PSB) ficará com o cargo de vice.

Na Comissão de Segurança Pública, o presidente da Comissão será o deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) e o vice será o lider do governo, Gerlen Diniz.