Confira as vagas de emprego ofertadas pelo Sine para esta quarta-feira (27)

Conforme dados divulgados pela Defesa Civil do Estado, o volume de água continua em situação de vazante na Capital, mas está subindo nas cabeceira situadas na Região do Alto Acre. Em Rio Branco, o manancial continua baixando e está com 9,72 metros.

Já em Assis Brasil, Brasileia e Xapuri, todos registraram subida de ontem para hoje. Assis Brasil subiu 9 centímetros e está com 3,69 metros. Brasiléia subiu 34 centímetros e está com 3,79 metros e Xapuri, subiu quase 2 metros e está com 5,75 metros.

Os rios Espalha e Riozinho do Rola estão baixando. O primeiro, vazou mais de 30 centímetros e apresenta 8,33 metros. O segundo está medindo 12,33 metros, uma diminuição de 14 centímetros.

Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá também baixou, chegando a 11, 43 metros nesta manhã.