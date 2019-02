Capivara “rebelde” é resgatada pelos Bombeiros no bairro 15, em Rio Branco

De acordo com as previsões do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), para esta quarta-feira, 27, hoje deve ser mais um dia de céu encoberto por nuvens e também com chuva.

Segundo a previsão do tempo, a temperatura em Rio Branco será de máxima de 28°C e mínima de 23°C. A intensidade dos ventos deve ser fraca, conforme o Sipam.