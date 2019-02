Capivara “desfila” pelas ruas do bairro 15 e acaba encurralada em beco sem saída

A movimentação na Rua Nossa Senhora da Conceição, no Bairro 15, no Segundo Distrito de Rio Branco, ganhou um personagem diferente na manhã desta quarta-feira, 27. Uma capivara adulta surpreendeu os moradores da região ao caminhar pela rua principal, mas teve o seu trajeto alterado devido a vários cachorros tentarem atacá-la. Com isso, o animal fugiu e ficou encurralado em um beco, próximo a um restaurante.

Os latidos dos cachorros chamaram atenção do dono do Restaurante, Ivan Silva, que acordou e foi ver a movimentação na rua. Ele disse ao ac24horas que o Corpo de Bombeiros havia sido acionado, mas até o fechamento desta matéria, não apareceram no local para fazer o resgate da capivara. De acordo com os moradores, o animal aparentemente está machucado.