Cabeceiras de rios do Alto Acre registram elevação no volume de água nesta quarta

Driele Oliveira da Silva, de 33 anos, membro de uma facção criminosa foi alvo de tiros na tarde desta terça-feira (26), enquanto lanchava na rua 25 de dezembro, bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares, a mulher estava sentada no lanche, quando dois homens não identificados em uma motocicleta se aproximaram, o garupa desceu da moto em posse de uma arma de fogo e efetuou 7 disparos contra Driele. Para não morrer, a vítima jogou várias cadeiras em cima do criminoso e por sorte somente um projétil a atingiu no braço. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Amigos de Driele acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que ao chegar no local prestou os primeiros socorros a vítima e em seguida a conduziu ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Na entrada do hospital a mulher fez o sinal da facção e falou a imprensa que era tudo “dois”.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos criminosos e da moto, e fizeram várias rondas na região em busca de prender os acusados, porém ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).