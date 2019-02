Após denúncia, governo do Acre se reúne com mediadores do Instituto Dom Moacyr

A reclamação dos profissionais do extinto Instituto Dom Moacyr (IDM), que estão desde dezembro sem receber os devidos salários, pode ter um fim positivo. Após denúncia no ac24horas, o governador Gladson Cameli se reuniu com os trabalhadores na Casa Rosada, e garantiu o empenho do governo em resolver a questão.

Segundo o Palácio Rio Branco, com a reforma administrativa, o IDM deixou de existir. Os bolsistas recebem por meio de convênio entre o Estado do Acre e a União, mas os pagamentos só podem ser feitos por meio do CNPJ do antigo IDM. O problema atinge cerca de 300 trabalhadores que recebem até R$ 2,5 mil.

Diante da dificuldade administrativa, o governador acreano disse que se houver recurso e legalidade nos pagamentos, ele autorizará, mas não deu dia certo para isso. Contudo, pediu que os gestores do novo Instituto de Assistência e Inclusão Social (AIAS) corra com a resolução do caso.

“Vou solicitar uma consulta ao nosso setor jurídico quanto a esta questão dos diferentes CNPJs e se houver o respaldo necessário e o dinheiro em caixa, vamos autorizar que o pagamento seja feito já nos próximos dias”, garantiu o gestor. Essa também foi ao ac24horas pela manhã, quando questionado.