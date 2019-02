Acreana musa do Peruche pode se tornar rainha de bateria

Por meio de sua conta no Instagram, o governador Gladson Cameli anunciou o pagamento do salário dos servidores públicos para esta quinta-feira, 28. Ele destacou também que será paga a segunda parte do décimo terceiro dos servidores, de maneira, escalonada. “É com muita determinação, força, vontade e economia que estamos vencendo as etapas para um Acre melhor, para um futuro melhor”, frisou o chefe do Palácio Rio Branco.

Por mês, o governo gasta R$ 230 milhões com a folha de servidores, incluindo neste montante os quase R$ 50 milhões tirados do Tesouro para cobrir o déficit com aposentados e pensionistas.