Tribunal Regional do Trabalho reconhece legitimidade de eleição de Adriano para Fieac

O Enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Patrício Moreira, sofreu um princípio de infarto e foi encontrado desmaiado no banheiro de sua casa na tarde desta segunda-feira (25), no Conjunto Manoel Julião, em Rio Branco. Ele morreu ainda a caminho do Pronto-Socorro.

Patrício foi encontrado pela mulher que acionou a ambulância do suporte avançado do Samu. Ao chegar no local, vários médicos e enfermeiros começaram as massagens cardíacas até que o enfermeiro conseguiu reagir.

O profissional foi colocado dentro da ambulância e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, mas no caminho Patrício sofreu outra para cardíaca e a viatura estacionou na rua Isaura Parente, em frente ao antigo colégio Lindaura Leitão.

No local, três viaturas se deslocaram para prestar apoio ao profissional. Vários médicos, enfermeiros, técnicos e motorista lutaram para salvar o Enfermeiro. A todo momento os companheiros revezavam na massagem cardíaca, não paravam, na ajuda mútua em busca de ressuscitar Patrício. O aparelho desfibrilador foi usado mais 20 vezes na tentativa de animá-lo, as massagens foram feitas por mais de 2 horas sem cessar, mas o enfermeiro Patrício Moreira, não resistiu e morreu.