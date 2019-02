Tempo continua encoberto na maior parte do Acre nesta terça-feira (26), informa Sipam

Conforme previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), nesta terça-feira, 26, o céu continua encoberto na maior parte do Acre, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas.

A temperatura mínima prevista para Rio Branco é de 24°C e máxima de 31°C. O céu pode variar entre nublado a encoberto. A previsão de chuvas e trovoadas é para todas as regiões do Estado.