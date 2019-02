Sine oferta 12 vagas de emprego para esta terça-feira, na Capital; confira as vagas

A Universidade Federal do Acre (UFAC) divulgou nesta segunda-feira, 25, por meio do Diário Oficial da União (DOU), edital que abre inscrições para processo seletivo simplificado de professor substituto. A prova será destinada à formação de cadastro de reserva dos profissionais para possível contratação temporária.

Os interessados devem realizar inscrição no site da própria Universidade, entre 25 de fevereiro a 11 de março. A taxa de inscrição é de R$ 80. As provas deverão ser realizadas no período de 20 de março a 05 de abril deste ano, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A seleção visa o preenchimento de cadastro de reserva com profissionais de diversas áreas do Campus de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul. Os salários variam entre R$ 2.465,31 e R$ 3.584,31, com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais. Os locais e horários de prova ainda serão divulgados.