Rio de Água Viva da Igreja Católica é opção para quem quer fugir da festa da carne

O Carnaval está batendo na porta. Quem é folião, conta os dias para a chegada da maior festa popular do Brasil e vive a ansiedade para cinco dias de muita folia. Mas, a festa não agrada a todos, principalmente para quem enxerga no carnaval a ocasião de pecado, que é toda circunstância, coisa, lugar ou pessoa que estimule as paixões humanas, seduzindo a pessoa a pecar.

Pois é apostando nos que torcem o nariz para o carnaval que a Igreja Católica realiza a 26ª edição do Rio de Àgua Viva. O evento é um encontro espiritual, promovido pela Renovação Carismática Católica, para quem deseja, durante o período de festa, ter momentos íntimos com Deus.

“O objetivo é evangelizar as pessoas, de levar as famílias, a juventude a um encontro pessoal com Deus. “Queremos oferecer a população essa opção para as pessoas que não querem carnaval, possam fazer parte desse retiro espiritual”, afirma José Adelson, coordenador diocesano da Renovação Carismática Católica.

Em 2019 o evento que tradicionalmente ocorre no Ginásio do Sesi em Rio Branco, acontece nos dias 2, 3, 4 e 5 de março.

O encontro é aberto para toda a população e a entrada é gratuita.

Para quem tem criança e fica preocupado por não ter com quem deixá-las, há uma programação específica para os baixinhos. É o Riozinho, destinado para o público infantil, que vai dispor de evangelização, pregação e louvor.

A abertura do evento será no sábado dia 2 de março com a missa de restauração pelas famílias celebrada pelo Frei Renã no Ginásio do SESI e apresentações das bandas locais Sacramix e Ázimos.