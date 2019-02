PRF apreende mais de 17 Kg de cocaína escondida em veículo de carga na BR-317

Por volta das 6h da manhã desta terça-feira, 26, no Km 105 da BR-317, em Senador Guiomard, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava serviço de ronda quando os policiais resolveram abordar um caminhão com placas de Rondônia, que já tinha registro de roubo/furto nos sistemas policiais.

Durante a abordagem, o caminhoneiro, Raul de Souza Martinelli, de 24 anos, que estava bastante alterado, demonstrando muito nervosismo, prestou informações desencontradas aos policiais. Após consulta aos sistemas disponíveis, foi constatado que o veículo fora roubado em 2006, mas já havia sido recuperado.

Porém, em razão da atitude do motorista, os policiais resolveram realizar uma busca mais minuciosa no veículo e localizaram diversos pacotes que estavam escondidos no compartimento de carga, totalizando 17,790 Kg de pasta base de cocaína.

O condutor de 25 anos de idade recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Flagrantes na capital acreana para os procedimentos legais. No caminho, ele falou aos policiais que pegou o veículo na cidade de Epitaciolândia (AC) e o levaria até Ji-Paraná (RO), mediante o recebimento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com informações do NUCOM.