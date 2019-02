Tomou posse na noite desta terça-feira, 26, como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre, o advogado Erick Venâncio, pelo triênio 2019/2021. O evento realizado na Sede da OAB/AC contou com a presença de membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Também tomaram posse os advogados Marina Belandi, como vice-presidente, André Marques, secretário-geral, Gilliard Nobre Rocha, secretário-adjunto, e Isabela Aparecida Fernandes da Silva, diretora-tesoureira. Na Caixa de Assistência ao Advogado, quem tomou posse também foi o advogado Thiago Poersch.

Quem prestigiou o evento também foi o presidente da OAB nacional, Felipe Santa Cruz, que fez a abertura da solenidade.

Presidente da OAB/AC por dois triênios, o advogado Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, enfatizou a felicidade de se despedir da comando da Ordem, mas feliz por abrir mão ao seu amigo de infância, Erick Venâncio. “Eu sei que fizemos muito com muita boa fé, com muita boa vontade. Conseguirmos passar a importância da classe para nossos advogados e tenho certeza que teremos o Erick como o melhor presidente que já tivemos”, destacou Rodrigues, que recebeu um homenagem da OAB pelos grandes préstimos feitos a classe.

Em seu discurso de posse, Erick falou do novo desafio e da independência da OAB. “Hoje é um marco inicial de uma nova jornada. A nossa instituição é antagonista ao abuso estatal. Toda a advocacia acreana lutará bravamente por essa independência. Devemos trabalhar todos os dias pela união da classe”, disse.

Venâncio foi eleito em novembro do ano passado e obteve 90% dos votos. 10% foram a soma de nulos e brancos. Foi a maior quantidade de votos já recebida por um candidato na história da OAB local. Erick e sua vice, a advogada Marina Belandi, encabeçaram chapa Uma Ordem Para Todos, a única inscrita para concorrer à presidência da a instituição. Pelo menos 1, 7 mil advogados foram às urnas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Epitaciolândia.

QUEM É ERICK VENÂNCIO

Erick Venâncio (40 anos) é rio-branquense, bacharel em Direito, formado pela Faculdade de Direito de Marília, advogado, pós-graduado em Direito dos Serviços Sociais Autônomos pelo IDP e em Direito Público pelo ICAT/AEUDF, ambos em Brasília – DF, atualmente cursando Mestrado em Direito e Ciência Jurídica na Universidade Clássica de Lisboa. Foi conselheiro seccional, presidente de comissões e secretário-geral da OAB/AC, além de vogal da Junta Comercial do Estado do Acre, na vaga destinada à OAB/AC. Conselheiro Federal da OAB por dois mandatos, onde foi membro de todas as Câmaras e do Órgão Especial, secretário da Comissão Nacional de Legislação – CNL, presidente da Comissão Nacional do Advogado em Início de Carreira – CNAIC e representante institucional do Conselho Federal da OAB perante o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, onde hoje é conselheiro na vaga destinada à OAB e ouvidor Nacional do Ministério Público. Foi membro de diversas bancas de concursos públicos na área jurídica.