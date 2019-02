Polícia Civil prende homem acusado de praticar roubos de veículos em Rio Branco

Dados divulgados na manhã desta terça-feira, 26, pela Defesa Civil do Estado apontam que o volume de água continua baixando em todas as cabeceiras do Rio Acre. Conforme a Agência Nacional de Águas (ANA), em Rio Branco, o manancial amanheceu com 10,24 metros, uma diminuição de um metro em 24 horas.

Algumas cabeceiras da região do Alto Acre também baixaram, outras elevaram o volume de água, como é o caso de Brasiléia, que amanheceu marcando 3,45, uma subida de 51 centímetros de ontem para hoje.

Xapuri e Assis Brasil registraram baixa. O primeiro está com 3,96 metros e o segundo com 3,60 metros.

Capixaba também baixou quase um metro e nesta terça, chegou aos 5,59 metros. O Riozinho do Rola e Espalha continuam vazando. O primeiro diminuiu 35 centímetros e está com 12,47 metros. Já o Espalha baixou 27 centímetros e apresenta 8,64 metros.

Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá também está em situação de vazante, pois registrou nesta manhã 11,92 metros e se distancia ainda mais da cota de transbordamento.