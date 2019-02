Operação conjunta recupera carro roubado na Capital e prende acusados em Xapuri

Policiais Militares do 4° Batalhão prendeu na manhã desta terça-feira (26) dois adolescentes, um de 17 anos e uma jovem de 15 anos, também foi apreendido uma motocicleta com restrição de roubo. Os adolescentes são acusados de roubar duas pessoas no bairro Tucumã, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, as vítimas caminhavam em via pública, quando a dupla se aproximou em uma motocicleta Honda Bis 125 de cor azul, placa QLX-7761, e de posse de uma faca renderam e subtraíram os celulares dos adolescentes. Após o roubo os criminosos fugiram.

A Polícia Militar foi acionada via Ciops e ao chegar no local, pegaram as características dos agentes e da moto, e na rotatória em frente a universidade Uninorte na BR-364, a dupla foi abordada por uma guarnição policial. Em posse dos menores infratores foram encontrados os celulares das vítimas e a faca usada para cometer o crime.

Diante dos fatos, os menores foram apreendidos e encaminhados a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para os procedimentos cabíveis.

Na delegacia foi constatado no sistema policial, que a moto em que os acusados estavam havia sido roubada no dia 25 de fevereiro, por volta das 22 horas. Os infratores foram reconhecidos pelas vítimas e responderão pelo crime de roubo.