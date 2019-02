No pé da orelha

O fotógrafo Sérgio Vale flagrou a conversa de pé de orelha dos deputados Luís Tchê (PDT) e Roberto Duarte (MDB). No jogo do empurra-empurra e disse-me-disse na arena do parlamento, entre um afago e outro, os deputados vão se entendendo. Só não se acertam quando o assunto é cargos comissionados no Executivo para os componentes da base parlamentar. Enquanto o PDT vai apoiar Gladson Cameli, Roberto Duarte foge desse apoio como o cão da cruz.