Mediadores do IDM cobram três meses de salários a Cameli

O deputado Fagner Calegário pode ser a primeira baixa na oposição dentro da Assembleia Legislativa. Ele, que foi eleito pelo PV, foi convidado por uma Comissão de Notáveis do MDB a se filiar na sigla do deputado federal Flaviano Melo.

“Todos sabem que não estou me relacionando dentro do PV, vou analisar com muito carinho o convite do MDB”, afirmou. Para ele, o MDB é um grande partido.

A comissão do MDB é formada por João Correia, José Eugenio de Leão Braga, o Macapá, Adalberto Ferreira e Aldemir Lopes. Foi criada depois das eleições para arrebanhada novas lideranças e as antigas que já estiveram militando no partido.

Durante o encontro, que ocorreu no gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa, acentuou que, “a legislação não permite que ele saia do PV sem o consentimento do partido”. Entende que é necessário negociações para que isso aconteça de fato. Calegário disse que, para ele, é importante compor a base de apoio do governo para poder trabalhar mais pelo Acre.