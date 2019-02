Deputada Mara Rocha visita Embaixada Britânica para tratar de investimentos no Acre

A deputada Mara Rocha (PSDB-AC) foi recebida, nesta terça-feira (26), pela Encarregada de Negócios da Embaixada Britânica, Sra. Liz Davidson, e por Katerina Elias-Trostmann, Gerente de Financiamento Internacional para o Clima, Florestas e Uso do Solo. O encontro serviu para abordar pontos importantes para o fortalecimento da economia do Acre, mirando novos investimentos.

Durante a reunião, a Sra Katerina informou que o Governo Britânico já participa do desenvolvimento do Acre através do “Programa para Pioneiros em REDD + (REM)”, que premia os pioneiros da proteção florestal e da mitigação do clima, pagando o equivalente a US$ 5,00 por tonelada de carbono não emitido, tendo distribuído, até o momento, 42 milhões de libras ao Estado. A Sra. Katerina enfatizou, entretanto, que está debruçada para esclarecer a forma como o Governo Estadual anterior, através da Secretaria de Meio Ambiente, distribuiu esses recursos entre a população acreana.

Na ocasião, a Encarregada de Negócios da Embaixada, Sra. Liz Davidson, fez questão de demonstrar a importância do Acre para a Europa. “Conhecemos e respeitamos o Acre pelo seu importante papel no equilíbrio climático. A princesa Meghan Markle usa sapatos da grife Veja Shoes por utilizar borracha oriunda do Acre e algodão proveniente do nordeste brasileiro. Temos interesse em aprofundar essa relação e festejo a visita da Deputada Mara Rocha, que abre um novo momento na relação do nosso governo com o Estado do Acre”.

Mara Rocha aproveitou o momento para apresentar dados sobre a produção agropecuária do Acre, além de apresentar alguns dados sobre o potencial turístico do Estado, principalmente no modelo de “turismo de experiência”.

“Precisamos do desenvolvimento econômico, queremos produzir e crescer, mas precisamos, acima de tudo, de parceiros que nos ajudem a atingir novos mercados. A Sra. Liz Davidson foi muito receptiva à nossa apresentação e iremos agendar a visita de uma delegação britânica ao nosso Estado, com visitas ao Alto Acre e Juruá, de forma a apresentar nossas reais potencialidades econômicas”, afirmou Mara.

“Iremos visitar o Acre e queremos nos encontrar com empresários, produtores e representantes da sociedade local, temos muitas parcerias possíveis, dentre as quais, destaco o programa “Parcerias para Florestas” que, dentre outras coisas, busca intensificar a produção pecuária com a melhoria da qualidade do pasto sem desmatamento; busca agregar valor a produtos florestais não madeireiros e, principalmente, busca recuperar solos degradados, preservando a floresta existente. Vamos colaborar com o Estado em parcerias pontuais e, principalmente, buscando mercado externo para os produtos da região”, avaliou a Encarregada de Negócios britânica.

Katerina Elias-Trostmann informou que conheceu o Acre em dezembro passado e que pretende participar da visita. “Conheci o Acre e fiquei muito animada com a proposta da deputada Mara Rocha de criar um acervo da flora local. O atual diretor científico do Jardim Botânico de Londres é o brasileiro Alexandre Antonelli e vou convidá-lo a participar das discussões sobre o assunto e nos ajudar a transformar a riqueza da biodiversidade do Acre em riqueza para sua população”.