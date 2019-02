Manifesto contra aumento na conta de energia elétrica será nesta quarta-feira (27)

Movimentos sociais, parlamentares e consumidores convocam a população de Rio Branco para o manifesto marcado para as 8 da manhã desta quarta-feira, 27, em frente à sede da Energisa, na Capital acreana. O protesto surgiu em resposta ao aumento da tarifa autorizado empresa Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), de 21% nas tarifas domésticas e 27% para a indústria e o comércio.

Uma comitiva irá se reunir com a comunidade para cobrar o cancelamento imediato do aumento nas tarifas. “Tentaremos sensibilizar a empresa Energisa e também as autoridades locais para que abracem essa causa. Trata-se de um prejuízo significativo para a sociedade em geral, em especial a classe mais pobre”, afirma o diretor da Confederação Nacional das Associações de Moradores em Rio Branco, Junior Evangelista.

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB), afirmou na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) que não irá permitir o abusivo aumento promovido pela Energisa no estado do Acre em 21% , que passou a vigorar neste mês e, de mais 21%, que segundo ele, está previsto para vigorar no mês de julho.

“Precisamos agora que os parlamentares que estão em Brasília busquem mecanismo para corrigir a legislação, buscando assim impedir que a Aneel não autorize aumento dessa magnitude”, afirmou o parlamentar.