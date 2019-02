Jovem faccionada é alvejada com um tiro enquanto lanchava no bairro Ivete Vargas

Ainda para o final do mês de fevereiro vão ocorrer dois leilões judiciais. No dia 26, da Justiça Estadual de Xapuri, onde há um ar condicionado disponível. E o último, na próxima quarta-feira (27), da Justiça Estadual de Senador Guiomard, onde há um terreno com uma área de três mil metros quadrados, divididos em nove lotes.

Já para o mês de março estão previstos leilões judiciais provenientes de três comarcas, sendo Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Xapuri. Os bens disponíveis na capital acreana são uma casa localizada no bairro Tucumã, um edifício com cinco apartamentos no bairro Universitário, e 60 metros quadrados de vidro incolor temperado. Todos esses bens já podem receber propostas no site da leiloeira.

Em Xapuri, o leilão eletrônico ocorre no dia 14, a partir das 11h, para o arremate de um ar condicionado. Para participar dessa modalidade e enviar lances é necessário realizar cadastro no referido site em até 24h antes do evento.

Por fim, os leilões de Cruzeiro do Sul tiveram seus editais publicados na edição n°6.300 do Diário da Justiça Eletrônico (págs. 111 – 115). Uma motocicleta, um caminhão, um imóvel comercial localizado no bairro João Alves serão leiloados no dia 18. Caso não haja arremate, será realizado novo leilão no dia 25, às 9h, na modalidade presencial, na Cidade da Justiça.