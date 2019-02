Instituto Federal do Acre abre inscrições para cursos superiores em Xapuri

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas, até o dia 28 de fevereiro, para cursos superiores em Xapuri. Ao todo, estão sendo ofertadas 49 vagas para os cursos de Licenciatura em Química e Tecnologia em Gestão Ambiental. Para se inscrever, basta acessar o site https://selecoes.ifac. edu.br.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter participado em alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos 2010 a 2018. A classificação dos candidatos será realizada com base nas notas obtidas nas provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Redação do Enem.

Conforme edital, o resultado preliminar será divulgado no dia 01 de março. Os candidatos que tiverem interesse em interpor recurso sobre o resultado preliminar devem apresentar documentação entre os dias 02 e 06 de março. No dia 07 de março será divulgado resultado final da seletiva e também publicada lista de candidatos convocados para matrícula em 1ª chamada.

Matrícula

Para efetivação da matrícula, os candidatos convocados deverão apresentar documentação, no setor de Registro Escolar, entre os dias 11 e 12 de março.

Dentre os documentos que deverão ser apresentados estão cópias e originais do RG (ou identidade militar expedida pelas Forças Armadas), CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, Título de Eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (candidatos maiores de 18 anos), Certificado de alistamento militar (para candidatos maiores de 18 anos do sexo masculino) ou equivalente, comprovante de residência (fatura de água, luz, telefone ou outro documento que comprove o endereço), Histórico Escolar do Ensino Médio, Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou diploma de curso técnico de nível médio, foto 3×4 colorida e recente, como também documento que comprove a sua participação no Enem com as respectivas notas.

Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, os candidatos podem entrar em contato com a Comissão de Processo Seletivo dos Cursos de Graduação pelo e-mail [email protected] edu.br. Já para conferir o edital, basta acessar o link https://bit.ly/2IRvecz.