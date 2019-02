Exoneração de Birico foi para corrigir erro, mas que ele continua no Acreprevidência, diz governo

A assessoria do governo do Acre confirmou na tarde desta terça-feira, 26, que de fato o governador Gladson Cameli tornou sem efeito a nomeação do açougueiro Ruy Birico, mas era para corrigir um erro protocolar. Segundo a Assessoria, Birico foi nomeado no 1 de fevereiro com salário de R$ 5 mil, mas dias depois, no dia 19 de fevereiro foi nomeado novamente pelo diretor-interino do Instituto, Alércio Dias.

O Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 26, trouxe uma série de decretos em que o governador Gladson Cameli (Progressistas), torna publicações anteriores sem efeito. Além de tornar sem efeito as nomeações de Tayle Sena Dourado, esposa do ex-diretor da Emurb Jackson Marinheiro, para o cargo na Secretaria de Saúde, o governo também tornou também sem efeito a nomeação de Josinete Gomes dos Santos, que recentemente foi nomeada para ocupar cargo na Fundhacre com salário superior a R$ 6 mil. Essas publicações já eram esperadas diante de toda repercussão negativa que causaram por serem pessoas ligadas ou por exercerem cargos nos governos da Frente Popular.