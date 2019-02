Governo ainda não sabe quem é o “pai da criança” que indicou a mulher de Jackson Marinheiro

“A suspeita recai sobre três deputados”, foi o que disse um dos assessores mais próximos do governador Gladson Cameli (Progressistas). A nomeação foi assinada pelo governador em exercício, Major Rocha, num pacote de mais de 50 nomes que seriam indicados por parlamentares da base de sustentação do governo. A questão é que ninguém quer assumir a paternidade. O Serviço Secreto já iniciou as investigações. Um exame de DNA também foi sugerido.

. Um deputado tem uma boa verba de gabinete para nomear cachorro e papagaio.

. Empurrar para o governo foi uma s* sem tamanho pelo desgaste político.

. Assessores do Ribamar precisam analisar, avaliar, filtrar e passar a lupa em todas as nomeações para não cair na esparrela.

. Reforço o que o Crica disse no blog dele:

. Nomeia todo mundo de uma pancada só, chega de masoquismo!

. MDB pode aumentar a bancada de três para quatro deputados nos próximos meses!

. As conversas já estão bastante adiantadas com um parlamentar eleito pela FPA que virou um peixe fora d’água.

. A propósito, o MDB lançou uma grande rede de arrasto para pegar peixe graúdo, os miúdos estão vindo enganchados.

. Aliás, o MDB é o primeiro partido a se preocupar realmente com o fim das coligações proporcionais.

. Nas próximas eleições, por exemplo, cada partido terá sua própria chapa de vereadores.

. Porém, para eleição majoritária, ou seja, presidente, governador e prefeitos as coligações permanecem.

. O MDB sonha em ter o PSDB e o PSD na chapa apoiando o ex-reitor Minoru Kinpara.

. Cada partido terá que construir sua própria chapa de vereadores no ano que vem, quem já tem vereadores terá mais dificuldade.

. Ninguém mais quer ser bucha de canhão.

. O PSDB, por exemplo, caminha para limpar a chapa removendo os dois vereadores de maneira legal para que não percam seus mandatos.

. No caso, a porta da rua será a serventia da casa.

. Fui abordado por um advogado ontem que me disse:

. “A prefeita Socorro é uma administradora muito correta, só falta recursos para trabalhar na cidade”.

. “Se ela tivesse condições Rio Branco não teria um buraco se quer”.

. Disse mais:

. “Gosto da maneira irônica, mas respeitosa como você faz a crítica”

. Recado dado, amigo!

. O espaço aqui é democrático e o compromisso é com a informação, a verdade.

. Sobre tapar buracos, a população geralmente não quer muito saber se a prefeitura tem dinheiro ou não.

. Quer dizer que o deputado Luís Tchê vai anunciar oficialmente que o PDT vai para a base do governo?

. O menino já foi até desmamado.

. Deputado Calegário (PV) é um peixe fora d’água na oposição!

. O mandato é do partido, mas sempre tem um: “mas”.

. Tudo em política é possível.

. Aliás, o impossível também acontece!

. Defender o Nicolas Maduro quando ele coloca o exército para massacrar o povo é difícil de compreender.

. A oposição tem legitimidade.

. Quer arranjar uma briga feia com o presidente da Federação da Agricultura, Assuero Veronez?

. Convida ele para comer uma caldeirada de tambaqui!

. Diz que fez um juramento para nunca mais comer peixe pelo resto da vida!

. Nessa terça feira a Câmara Municipal deve dar início à CPI para investigar a Emurb.

. Vereadores da base da prefeita chamam de “a CPI dos Jarbas”.

. É que o vereador Marcos Luz (MDB) se baseou nas informações do empresário Jarbas Soster para propor a investigação.

. Amigos de Brasiléia e Epitaciolândia convidando para um evento dia dois de março.

. Como diz o Luciano Huck:

. “Tamo junto”!?

. O Partido dos Trabalhadores, pelo seu presidente, Cesário Braga, nega que a esposa de Jackson Marinheiro seja petista.

. Tá falado!

. Me perguntaram hoje se o PT vai também mudar de nome?

. Responde, Cesário!

. Bom dia!