Gladson entrega equipamentos e veículos para a Segurança Pública

O governador Gladson Cameli entregou, nesta terça-feira, dia 26, equipamentos e veículos para a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejsup). Os materiais serão destinados às polícias Militar e Civil, e são fruto de doação da União ao Estado do Acre.

A cerimônia de entrega ocorreu na Cidade do Povo, e marcou o primeiro ato do governo Gladson Cameli em uma das regiões mais periféricas da cidade. A Cidade do Povo registra altos índices de violência desde que foi criada pelo ex-governador Sebastião Viana.

Ao todo, foram entregues 38 veículos, sendo 30 para a Polícia Civil e 8 para a Polícia Militar, incluindo duas vans. Todos já com a nova identidade visual do Governo do Acre. Tem ainda pistolas, fuzis e milhares de munições para o uso dos policiais acreanos. Além de entregar os equipamentos, o governador Gladson Cameli fez a apresentação do Helicóptero Cel. João Donato.

A aeronave, que foi comprada no governo de Binho Marques (PT), e desde então integra a estrutura da Segurança Pública, agora também será parte da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), podendo colaborar, como já era feito antes, no socorro de doentes.

O secretário de Segurança Pública, Paulo César, acredita que o quantitativo de veículos vai ajudar fortemente na solução de crimes que estão sendo registrados e investigados pela Polícia Civil, tanto na Capital, quanto no interior do estado. Ele destacou a presença de maior efetivo policial nas ruas nas últimas semanas.

“O objetivo [desses veículos] é dar uma melhor resposta às demandas da sociedade, e em especial à investigação policial. Apesar do registro de homicídios acima da média nacional, tivemos uma redução de 30% em relação ao mesmo período do ano passado, com uma redução também nos furtos e roubos”, destacou o gestor.

O governador destacou que a entrega mostra o empenho do governo “com 51 dias” de trabalho, em fortalecer o setor de Segurança Pública e melhorar o cotidiano dos acreanos que há tempos se sentem impunes diante da violência que assola as ruas do estado. Ele promete que vai cumprir todas as promessas de campanha para o setor.

“Só estamos com 50 dias. Só não vê quem não quer o bem do Estado. E não estão fazendo mal para mim, estão fazendo mal para o povo. Cada governo cumpriu com a sua obrigação e eu quero dar a minha contribuição. É por isso que eu peço a paciência de vocês. Se não estivermos unidos, ninguém vai a lugar nenhum”, ressalta o governador.