Folha de pagamento dos servidores vai passar por auditoria

Por unanimidade, pela primeira vez nesta legislatura, a base do governo e oposição na Assembleia Legislativa do Acre chegaram a um consenso. Foi aprovada na manhã desta terça-feira, 26, o requerimento que convida a Secretária de Fazenda, Semíramis Plácido, para se explicar publicação que altera o decreto nº 7.854, pelo governo do Acre, dispondo que não podem ser solicitadas cotações apenas a empresas locais, devendo existir, sempre que possível, mais de quatro cotações, especialmente para que 75% delas sejam de outros Estados.

Nas primeiras sessões da Aleac neste ano, a mudança gerou revolta e mobilização dos empresários locais que chegaram a pedir a revogação do decreto alegando que a decisão do governo trará prejuízos a economia do Acre, beneficiando empresários de outros Estados.

O requerimento é de autoria do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que enfatizou que retirou a palavra “convocação” do pedido por “convite”, a pedido da base governista. “A idéia é debatermos da melhor forma possível e chamarmos empresários, entidades e demais autoridades para contribuírem com o debate”, destacou.