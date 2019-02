Dupla é apreendida após roubar celulares de adolescentes no bairro Tucumã

A Secretaria Estadual de Educação, Esporte e Cultura do Acre revelou ao ac24horas na manhã desta terça-feira, 25, que está aderindo ao movimento do Conselho Nacional de Secretários de Educação – Consed e posiciona-se contrária as exigências do Ministério da Educação, enviada através de nota nessa segunda-feira.

Por meio da assessoria de comunicação, a SEE informa que também foi surpreendida com o envio da carta do MEC às escolas, cujo alcance não é possível medir. A secretaria diz que seguirá as sugestões enviadas pelo Consed.

Segundo assessoria, a nota expressa, de maneira geral, a opinião do secretário de educação do Acre e demais estados brasileiros. A reportagem tentou ainda contato com o secretário da pasta, professor Mauro Sérgio, mas até a publicação desta notícia, não recebeu resposta.

Confira a nota:

Nota à Comunidade Escolar

O Conselho Nacional de Secretários de Educação – Consed, foi surpreendido com o envio da carta do MEC às escolas, cujo alcance não é possível medir. Para o conselho, a ação fere não apenas a autonomia dos gestores escolares, mas dos entes da federação. O ambiente escolar deve estar imune a qualquer tipo de ingerência político-partidária.

O que o Brasil precisa, ao contrário de estimular disputas ideológicas na Educação, é que a União, os Estado e os Municípios priorizem um verdadeiro pacto na busca pela aprendizagem.