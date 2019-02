Desembargador Laudivon Nogueira prorroga afastamento do prefeito José Augusto

O prefeito José Augusto (Progressista) vai continuar afastado da Prefeitura de Capixaba. A decisão é do desembargador Laudivon Nogueira, do Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC), após receber um pedido urgente da Polícia Federal (PF), que investiga o prefeito, empresários e servidores da prefeitura.

Segundo despacho ao qual o ac24horas teve acesso, o delegado convenceu o desembargador Laudivon Nogueira de que “há fortes indícios de que o [prefeito] estava a se valer de sua função de prefeito do município para alterar os fatos investigados, providenciando a entrega dos materiais já pagos e não entregues”, diz.

“O desembargador vai além: lembra que o prefeito estava, com base nas investigações, “tentando cooptar possíveis testemunhas e amealhar apoio político, conforme se extrai de toda a documentação que instrui a representação, do qual destaco dentre outros, em especial, o depoimento da ex-secretária de saúde do município, Edna”, completa.

No mesmo dia em que pediu para que a Câmara de Vereadores o reconduzisse ao cargo de prefeito, José Augusto estava sofrendo, sem saber, mais uma derrota: o Judiciário estava, mais uma vez, determinando que ele ficasse longe do comando da cidade, evitando, desta forma, prejuízo aos cofres públicos ou perseguição às testemunhas.

O prefeito José Augusto falou, com exclusividade, ao ac24horas na tarde desta terça-feira, e se mostrou surpreso com a informação de que continuaria afastado. “Eu vou obedecer a Justiça. A justiça será feita e tenho certeza disso. A decisão foi assinada ontem a noite, não entendi porque, mas o advogado tomará as medidas que couber”, comenta.