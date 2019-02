Crianças organizam bloquinho de carnaval totalmente biodegradável

O carnaval chegou e, como todo mundo sabe, “todo carnaval tem seu fim” – já dizia um dos maiores sucessos da banda Los Hermanos. O que muita gente ainda não sabe é que todo carnaval também deixa uma série de estragos ao meio ambiente. Anualmente, resta um acumulado de sujeira que sobrecarrega ainda mais a poluição das ruas, esgotos e espaços públicos.

Mas, é praticamente impossível imaginar uma festa de carnaval sem glitter. No entanto, o produto indispensável nessa época do ano escorre pelo ralo e acaba parando em rios e afetando diretamente os seres vivos dos mananciais acreanos. O motivo? O glitter, assim como a purpurina, possui microplásticos, um verdadeiro veneno para os seres que habitam o ecossistema.

Diante disso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) resolveu firmar parceria com escolas da rede municipal para trabalharem juntos no projeto ‘Carnaval Ambiental’, que está programado para o dia 1º de março, no Horto Florestal e que visa reduzir o uso de plástico e outros produtos tóxicos e ainda desenvolver responsabilidade ambiental aos pequenos. A ideia é fazer do carnaval um evento festivo, mas principalmente sustentável.

“Visamos minimizar esses efeitos prejudiciais ao meio ambiente com uma oficina realizada durante o período de pré-carnaval. Tivemos várias atividades, entre elas a produção de adereços totalmente biodegradáveis, experimentando maneiras simples de reduzir o uso do plástico no cotidiano”, disse Edilene Fernandes, da assessoria de comunicação da Semeia.

O Carnaval ambiental tem como público alvo as crianças, mas também será aberto ao público em geral: adolescentes, adultos e idosos. A festinha inicia às 14h30 e encerra às 17h30 da próxima sexta-feira.

Oficina de Ecoglitter

As oficinas ocorrem na ecoteca, Cantinho Boaventura, nas dependências do Horto Florestal de Rio Branco. É lá que a criançada produz, além do glitter, a purpurina, máscaras e confetes biodegradáveis e também instrumentos musicais confeccionados com sucata.

“Essas são atividades que realizamos aqui no horto. A parte de educação ambiental é quem cuida desse projeto que tem objetivo de educar e conscientizar as crianças, por meio de oficinas fundamentadas na reutilização de materiais recicláveis”, conta Edilene.

As crianças produzem os adereços, que serão utilizados no bloquinho, sob a supervisão de técnicos da própria secretaria de meio ambiente do município. Os confetes, por exemplo, são feitos com folhas do próprio parque, colhidas pelas crianças.

A assessora garante que: “Toda a turma aprendeu a confeccionar os adereços sem agredir o meio ambiente. Esperamos toda a comunidade, os pais também estão convidados a participar e trazer seus filhos para a primeira tarde de carnaval do Horto”.

A festinha contará com marchinhas e músicas que falam sobre a natureza. Contará também com a participação das artistas Mara Mattero e Williane Martins e a Bandinha da ecoteca Cantinho da Boaventura.

Receita (Ecoglitter)

Ingredientes:

Sal de cozinha, corante alimentício líquido da cor de sua preferência e corante alimentício em pó com glitter (opcional).

Modo de preparo:

Misture o corante líquido no sal e leve ao forno ou microondas por uns dois minutinhos até o sal ficar seco, acrescente o corante em pó se preferir mais brilho e pronto! Já pode curtir o carnaval sem medo de prejudicar o nosso planeta e os seres que nele habitam.