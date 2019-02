Como apoiadora da instituição de saúde, Jessica Sales defende a extensão dos serviços da unidade para o Vale do Juruá.

Foi durante visita ao Hospital de amor em Rio Branco, capital do Estado do Acre, que a Deputada Federal Jessica Sales tomou ciência da gigantesca estrutura de atendimento da instituição de saúde e que esta pode ter um braço estendido para alcançar os juruaenses, através de um sub-polo implantado em Cruzeiro do Sul.

O Hospital de Amor, localizado na Via Verde, no segundo Distrito da Capital, é uma extensão do Hospital de Barretos (SP), uma das unidades mais avançadas no país, no combate ao câncer em sua fase inicial. Com a mesma estrutura e qualidade de atendimento a Unidade foi inaugurada em Rio Branco em Novembro do ano passado. E para integrar o programa de atendimento, duas carretas também foram adquiridas e totalmente equipadas para atender os municípios do Vale do Juruá, tendo como sede Cruzeiro do Sul e os demais municípios do Alto e baixo Acre.

A unidade tem capacidade de atender até 8.300 pacientes/ mês na realização de exames de colo de útero e mamografia e rastreamento de câncer de colo e de mama. Além de contar com toda tecnologia de ponta, o Hospital de Amor de Rio Branco contará com uma área para realização de cirurgias de pequeno porte.

Os trabalhos tem previsão de início ainda para o mês de março. O grau de importância da presença do Hospital de Amor no Acre é relevante porque o Estado está entre os cinco no país com maior taxa de mortalidade por câncer de colo de útero, estando na terceira posição. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (2014) a cada 100 mil mulheres no Estado, 10,9 morrem por causa da doença.

A Deputada Federal Jessica Sales que já é parceira do Hospital de Barretos ficou entusiasmada com a possibilidade de atendimento da unidade e de como esta vai fazer a diferença na vida de milhares de mulheres no Estado, principalmente na região do Juruá. Acompanhada de sua mãe, a Deputada Estadual Antônia Sales, que é uma das principais defensoras da bandeira da saúde, essa já se comprometeu em realizar a indicação do pedido de assinatura de convênio por parte do Governo do Estado para que a Unidade tenha suficiência para exercer suas atividades chegando até o interior nos municípios do Juruá, por exemplo. O valor inicial do convênio seria de R$ 90 mil reais/ mês.

“Conheço o trabalho realizado pelo Hospital de Barretos e sei que muitos dos nossos irmãos acreanos já necessitaram está lá em busca de tratamento contra o câncer, por isso, sou parceira e vou continuar destinando recursos principalmente para esta unidade que agora se instalou aqui em Rio Branco que é o Hospital de Amor, para o qual já fiz a indicação de emenda de R$ 400 mil reais para este ano. Parabenizo a Deputada Estadual Antônia Sales que de Pronto vai encampar a luta junto à direção da unidade de conseguir a assinatura de convênio por parte do Governo do Estado que creio eu, será muito solícito na assinatura deste convênio, já que o anterior não foi.” Enfatizou Jessica Sales.

O Hospital de Amor é resultado da parceria do Hospital de Barretos, Ministério público do Trabalho, do Acre e Rondônia, que cedeu o montante de precatórios pagos pelo Estado, resultado de processos dos anos 90, e Governo do Estado que fez a cessão do terreno para a construção da unidade, mas deixou de assinar o convênio que garantirá a melhor fluência nos atendimentos.

“O governo passado sabia da importância da presença do Hospital de Amor para o nosso Estado, mesmo assim terminou seu governo e não assinou o convênio com a Unidade, e sabendo que esse recurso de apenas R$ 90 mil é de fundamental importância para evitar que nossas mulheres continuem morrendo por causa do câncer, vamos lutar e contar com a sensibilidade do nosso governador Gladson Cameli que, tenho certeza, vai assinar esse convênio, pois a Ida dessas carretas para garantir o atendimento no Vale do Juruá e demais municípios do Estado, também depende disso”. Disse Antônia Sales, Deputada Estadual (MDB).