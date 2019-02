CIEE abre inscrições para seleção de estagiários e formação de cadastro reserva

Uma operação das Polícias Civil e Militar do Alto Acre, ocorrida na manhã desta terça-feira, 26, resultou na apreensão de um menor e na prisão de um jovem de 19 anos. Ambos foram pegos em flagrante quando os mesmos tentavam levar um carro roubado na cidade de Rio Branco para vender na Bolívia.

De acordo com a polícia, o veículo havia sido roubado na última segunda-feira (25). A guarnição ainda informou que os suspeitos haviam mantido a dona do veículo em cárcere privado para conseguir levar o carro. A vítima que estava acompanhada do seu filho menor, foi abandonado no município de Capixaba. Os assaltantes seguiram levando um veículo rumo à fronteira.

Foi então que a polícia passou a fazer diligências em diversos locais da cidade. Por volta das 11 horas de hoje, o veículo foi encontrado em poder do menor. A segunda pessoa que participou do roubo, também natural de Xapuri, foi preso em flagrante por roubo e cárcere privado. Alguns objetos pessoais da vítima foram encontrados em poder da dupla.

Os autores foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, onde foram autuados em flagrante pelo delegado Alex Danny, titular do município.

Com informações de O Alto Acre.