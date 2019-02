Canetada de Gladson não poupa nem Rui Birico, que perde salário de R$ 5 mil

O Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 26, traz uma série de decretos em que o governador Gladson Cameli (Progressistas), torna publicações anteriores sem efeito. Além de tornar sem efeito as nomeações de Tayle Sena Dourado, esposa do ex-diretor da Emurb Jackson Marinheiro, para o cargo na Secretaria de Saúde, o governo também tornou também sem efeito a nomeação de Josinete Gomes dos Santos, que recentemente foi nomeada para ocupar cargo na Fundhacre com salário superior a R$ 6 mil. Essas publicações já eram esperadas diante de toda repercussão negativa que causaram por serem pessoas ligadas ou por exercerem cargos nos governos da Frente Popular.

Porém, uma canetada que chama atenção no diário, é o fato do governador Gladson Cameli tornar sem efeito a nomeação do açougueiro Rui Birico, nomeado em janeiro, com salário de R$ 5 mil, no Acreprevidência. Questionada sobre o motivo de Birico perder o cargo, a assessoria do governo disse que iria se informar sobre o caso e posteriormente repassaria a informação.

Outras duas pessoas que tiveram seus decretos de nomeações “revogados”, foram Maria Suelene da Silva Prado, que também exerceria tarefas no Acreprevidência, e Rommel Dayan Cunha de Queiroz, que havia sido nomeado para a Secretaria de Segurança.