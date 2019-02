Ufac abre inscrições para seleção de professor substituto

Ex-prefeito de Rio Branco e candidato derrotado ao governo pelo PT nas eleições 2018, o engenheiro Marcus Alexandre Viana está trabalhando na Gerência de Instalação do Tribunal de Justiça do Acre. A informação foi confirmada pela Assessoria do Tribunal ao ser questionada pelo ac24horas.

Segundo o TJ, Marcus não exerce cargo de chefia e não tem comissão. Conforme publicado no diário oficial no dia 19 de fevereiro, o engenheiro ficará cedido pelo período de dois anos ao judiciário, com ônus para o Estado.

Marcus executará os serviços de acordo com a formação dele e a necessidade do TJ, informou a Assessoria. A Gerência de Instalação trabalha com obras, planejamentos, projetos arquitetônicos e engenharia.