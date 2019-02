Tribunal de Contas inicia levantamento de obras paralisadas no Acre

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) iniciou um levantamento da situação das obras suspensas e paralisadas no estado do Acre. A ação é uma iniciativa nacional conjunta por meio do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Tribunal de Contas da União – TCU e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – Atricon.

De acordo com o Chefe da 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo – IGCE, Arthur de Oliveira, o principal objetivo do levantamento é conhecer cada obra e contribuir com orientações para que as mesmas sejam retomadas.

“Na maioria das vezes essas construções são interrompidas por atraso de repasses, contingenciamento de recursos, irregularidades ambientais, pendências de desapropriações, vícios construtivos e falhas nos projetos, dentre outros”.

Desde o início do ano, gestores estaduais e municipais estão respondendo um questionário detalhado com os dados das obras que foram suspensas. A previsão para conclusão deste levantamento é o final do primeiro trimestre deste ano.

