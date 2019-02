Duarte nega que será candidato a prefeito pelo MDB e deve apoiar professor Minoru Kinpara

O ac24horas conversou com o deputado Roberto Duarte (MDB) sobre a vinda do ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara, para o PMDB com a possibilidade de disputar as eleições de prefeito ano que vem. Disse que nunca se lançou candidato a nenhum cargo, que acompanhou o deputado federal Flaviano Melo na conversa com o ex-reitor. Afirmou que não aceita cargos no Executivo para integrar a base no Legislativo. “Soube que os deputados da base vão fazer uma reunião com o Ney Amorim, se quer me convidaram”. Veja a seguir a entrevista.

ac24horas – Como o senhor se sentiu ao saber que o MDB estava convidando o ex-reitor Minoru para se filiar ao Partido e, provavelmente, ser o candidato a prefeito em 2019?

Roberto Duarte – Fui com o deputado federal Flaviano Melo convidar o Minoru Kinpara para se filiar ao MDB. Eu nunca disse que era candidato a prefeito. Durante o encontro afirmei ao Minoru que ele poderia vir e até ser o candidato a prefeito, mas não o único. Se tiver alguém melhor avaliado que ele, esse será o nosso candidato. Ele concordou.

ac24horas – Mas todos achavam que o senhor seria o candidato a prefeito do MDB…

Roberto Duarte – Fui candidato ao Senado em 2014, a vereador em 2016 e agora, em 2018, a deputado estadual. Também tenho que fazer um bom mandato de deputado e cuidar da minha família. Nunca seria candidato de mim mesmo. O MDB precisa disputar bem as eleições do ano que vem, já que em 2022 será uma eleição difícil com o fim das coligações proporcionais já no ano que vem.

ac24horas – O senhor vem sendo acusado por integrantes do governo de fazer um mandato independente que destoa do alinhamento da base parlamentar na Assembleia, o que está acontecendo?

Roberto Duarte – Soube que amanhã terá uma reunião dos deputados da base, não me convidaram. Prefiro agradar cem mil pessoas com minhas posições do que nomear cinco cargos comissionados no Executivo e não fazer um bom mandato. O que falta é dialogo, é conversa. Apoio tudo que for bom para o nosso povo, mas sou contra o que não for. Fui eleito para isso. Não tenho a intenção de prejudicar nenhum colega, mas vou cumprir meu mandato, foi para isso que o povo me elegeu. O governo precisa agir, solucionar alguns problemas que estão pendentes, apenas faço as cobranças que é o papel do parlamentar. É uma boa maneira de ajudar.