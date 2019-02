Operação entre Polícias Civil e Militar estoura festa de faccionados em Porto Walter

Na madrugada deste domingo, 24, uma ação integrada entre Policiais Civis e Militares da região do Juruá resultou na condução de seis pessoas a Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, sendo destes, três menores de idade, os quais participavam de uma festa patrocinada por uma organização criminosa, regada a bebidas alcoólicas e entorpecentes, no Bairro Pista, no município de Porto Walter.

Quando os policiais chegaram até o local, dois indivíduos ainda conseguiram fugir. Os demais foram contidos no ambiente, e após entrevistas e buscas, a Polícia encontrou cinco aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo, material que foi apreendido e encaminhado a Delegacia.

Após prestarem esclarecimentos ao Delegado Vinícius de Almeida, os menores foram liberados aos responsáveis mediante termo de compromisso para, em data futura, serem apresentados a Promotoria da Infância e da Juventude.

Já Eliardo Lima da Silva, proprietário da residência onde ocorria a festa, foi preso em flagrante pelos crimes de receptação, corrupção de menor e organização criminosa e deve ser encaminhado nesta terça-feira, 26, à audiência de custódia.

Ascom/PC