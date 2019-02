No Acre, 121 mil estão à procura de emprego, aponta IBGE

“O Rocha nem vai precisar falar comigo, no dia que eu soube, já tornei o decreto da esposa do Marinheiro sem efeito”. A frase é do governador Gladson Cameli (Progressistas), que afirmou ao ac24horas na noite deste domingo, 24, que a decisão sobre o caso da enfermeira Tayle Maria Sena Dourado já foi tomada horas depois da publicação do decreto, antes mesmo do vice-governador Major Rocha (PSDB) se manifestar sobre o assunto.

Com a declaração, Cameli põe um ponto final no assunto após a repercussão negativa devido Rocha ter nomeado a esposa do ex-diretor da Emurb, Jackson Marinheiro, denunciado pelo Ministério Público do Acre de ser o chefe de um esquema de corrupção instalado na Empresa Municipal da Prefeitura de Rio Branco nas administrações petistas.

Mais cedo, Rocha enfatizou que não conhecia a enfermeira e revelou que a nomeação estava num pacote de mais de 50 indicações de parlamentares.

Tayle havia sido nomeada na última sexta-feira, 24, através de um decreto assinado por Rocha, que estava ocupando o cargo de governador em exercício. Ela atuaria na Secretaria de Saúde, com salário de R$ 3.820 (CEC-4).