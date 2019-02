Nas redes sociais, André Maia diz que sua prisão “foi pura armação arquitetada” por seus adversários

Familiares e amigos de Raylane Braga, 27 anos, denunciaram as condições de atendimento do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB).

Segundo a denúncia, a paciente esperou de 11 horas da manhã até mais de 20 horas da noite de sábado, 23, para ser atendida por um neurologista no hospital.

As informações dão conta que durante a manhã, Raylane se sentiu mal e foi levada a UPA da Cidade do Povo. No atendimento, o médico identificou os sintomas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e encaminhou a paciente ao HUERB.

Aí começou a agonia de Raylane. Mesmo com o lado direito paralisado, com dificuldades na fala e com quadro de vômito a paciente só foi atendida após às 20 horas do sábado

“Isso é uma vergonha. Estamos esperando desde a manhã por um neurologista Eles só diziam que estavam aguardando, mas o médico ainda não aparecia. É um absurdo uma coisa dessas”, afirma Laiane da Silva.

A reportagem do ac24horas falou com Fabíola Helena, Diretora de Assistência do HUERB, que explicou que não falta neurologista na unidade. Disse que a demora no atendimento ocorre em virtude do especialista, que fica de plantão, é o mesmo profissional que realiza as cirurgias agendadas para o dia, monitora os pacientes na UTI e ainda atende nas enfermarias e as emergências que chegam ao hospital. “Nós não temos problema com essa especialidade. O que acontece é que quando um neuro sobe para o centro cirúrgico fica lá por várias horas, já que é uma cirurgia seguida da outra, mas a paciente já foi atendida pelo nosso neurologista de plantão”, explicou.