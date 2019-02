Governo entrega veículos e helicóptero com novo visual

O Governo do Acre realiza, nesta segunda-feira, dia 25, a entrega de veículos, incluindo o Helicóptero João Donato, já com a nova identidade visual da gestão de Gladson Cameli. O horário e local ainda não foram informados pela Secretaria de Comunicação Social.

Foi o próprio governador que anunciou, nas redes sociais dele, os veículos já caracterizados com a predominância da cor azul. Os veículos têm semelhança com a identidade visual do governo rondoniense, vizinho ao acreano, e chamou a atenção entre os internautas.

No helicóptero do governo, destacou-se a ausência da estrela vermelha implantada pelo governo petista, e a inclusão discreta da logomarca do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), visto que a aeronave será utilizada também na área de saúde.