Governo divulga decreto tornando nomeação de esposa de Jackson Marinheiro sem efeito

A atriz e ex-presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Karla Kristina Martins movimentou as redes sociais na tarde desse domingo (24). Ela aproveitou o período de pré-carnaval para incentivar seus seguidores a abusar da festa na maneira que preferir, sem se preocupar com opiniões alheias.

A publicação, ilustrada com uma fotografia ousada, recebeu centenas de curtidas e comentários positivos. Na legenda, ela escreveu: “O carnaval é a festa de maior identidade popular de nossa tradição! É a festa da carne viva, ativa, que não se furta ao debate. Corpos ocupam espaços distintos, diversos e assim deve ser!”.

O post, ao que tudo indica, é uma clara demonstração de repúdio àqueles que ainda mantêm algum tipo de preconceito para com as pessoas que são, essencialmente, fisicamente diferentes umas das outras. “Tá preocupado com saúde? Não fica com discurso gordofóbico, vamos ser proativos e protestar porque liberaram um absurdo de agrotóxicos que fazem mal à saúde! Incomode-se com você, em ser mais solidária, ativista e em como você pode se melhorar. E caia na folia!”, declarou.

Ao jornalista Altino Machado, ela esclareceu que um dos fatores que motivaram a publicação foi uma das atitudes desnecessárias do artista brasileiro Rafinha Bastos, famoso por duas declarações polêmicas e de cunho preconceituoso. “Achei escroto o Rafinha Bastos propondo que se faça um “patrulhamento saudável”, um bullyin mesmo aos gordos. Tá um saco. Em tempos de tantas loucuras, alguém propor algum tipo de repressão à maneira de ser/estar das pessoas”, comentou.

Karla afirma ser muito bem resolvida com o fato de ser obesa. “Mas sei de pessoas que são massacradas por um comportamento preconceituoso como esse. É preciso se posicionar, né?”, finalizou.