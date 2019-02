Ex-miss Acre tem carro roubado durante assalto; veículo foi encontrado pouco depois pela PM

Ao menos 121 mil pessoas fecharam 2018 em busca de emprego no Acre. Os dados foram revelados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) trimestral, divulgada na última sexta-feira, dia 22, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e estão na edição desta segunda, no Jornal A Tribuna.

Segundo o periódico, 29,5% da população do estado terminou o ano fora do mercado de trabalho. Neste quantitativo já estão incluídas as pessoas desempregadas e as que estão em potencial para serem parte do mercado. Em um ano houve o crescimento de 10 mil pessoas nesta situação.

Os dados também apontam que 46 mil acreanos, mesmo sem emprego, estão em busca de uma oportunidade. Além destes, outros 17 mil estão em busca de uma carga horária funcional que lhes dê melhor remuneração, levando mais dinheiro para a casa dos trabalhadores.