Enem 2019: cursinhos iniciam a preparação dos estudantes para o exame

Participar do Exame Nacional do Ensino Médio requer uma preparação constante e intensa dos participantes já que o Enem 2019 abre portas para cursos de graduação em instituições de ensino das redes pública e privada. Por isso, os cursinhos pré-Enem já abriram o período de matrícula nas turmas extensivas com mensalidades que variam a depender da instituição, bairro e município onde estão localizados.

Para auxiliar a custear as mensalidades, programas educacionais oferecem bolsa de estudo de até 70% e podem reduzir à metade o valor pago em curso preparatório para o Enem. É o caso do Educa Mais Brasil, que tem abrangência nacional e diversas instituições parceiras em todo o país.

Para conseguir o benefício é preciso acessar o site do programa, escolher essa modalidade, filtrar por cidade ou nome da instituição de ensino. Todas as oportunidades disponíveis podem ser visualizadas, inclusive por modalidade – presencial ou a distância. Ao selecionar a opção desejada, basta fazer o cadastro gratuitamente e realizar a contratação.

Nota do Enem 2019

Com a nota do Enem 2019, o estudante pode participar de diversos programas do Governo Federal – a exemplo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e do Programa Universidade para Todos (Prouni) – e conseguir financiamento por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Outra possibilidade é usar o Enem para estudar em Portugal. São quase 40 universidades conveniadas com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), organizadora do exame. Aproximadamente, dois mil estudantes já foram beneficiados desde 2014, quando houve o fechamento do primeiro convênio, com a Universidade de Coimbra, e a realização dos primeiros intercâmbios estudantis.

Educa Mais

Por se tratar de um programa de inclusão, o Educa Mais atua em todos os níveis educacionais – educação básica, ensino superior, cursos técnicos e profissionalizantes e até mesmo preparatórios para concursos. São mais de 700 mil vagas disponíveis em todo o país apenas para o primeiro semestre de 2019.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil