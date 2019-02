Hospital do Amor se posiciona sobre polêmicas em processo seletivo

A direção do Hospital de Amor no Acre se posicionou depois que postagens em redes sociais acusaram a unidade de fazer apadrinhamento de candidatos durante processo seletivo para a contratação dos servidores que irão atuar na unidade.

No texto, a técnica de enfermagem, Cléa Araújo, questiona que a regra de que um candidato não pode ter outro vínculo empregatício não está sendo respeitada.

O ac24horas falou com João Paulo Silva, administrador do Hospital de Amor no Acre, que rechaçou as postagens nas redes sociais sobre a realização da 2° fase do processo seletivo ocorrido no último domingo, dia 24, lembrando que o hospital é privado.

“Através da avaliação de provas de escritas e objetivas dirigida por cada área específica e grau de escolaridade, de acordo com as categorias de caráter eliminatório e classificatório.

Os candidatos tiveram os currículos avaliados pelo RH da instituição de forma ética e profissional, descartamos qualquer indicação política dentro da unidade, porém lembramos que a forma contratual se dar mediante a legislação da Consolidação das Leis Trabalhistas -CLT, considerando que essa unidade tem Gestão Privada”.

O gestor da unidade de saúde explicou em relação ao vínculo empregatício. ”

Quanto a informação sobre os possíveis vínculos empregatício dos candidatos, informamos que em nenhum momento houve regra no ato da inscrição e salientamos que a entrevista será a 3° fase, com os candidatos que obtiveram as maiores pontuações na prova”.

A previsão é que a unidade de saúde inicie os atendimentos a partir do mês de abril, já que depois da seleção, os novos servidores terão que passar, obrigatoriamente, por uma capacitação em Barretos, interior de São Paulo, onde fica a matriz do Hospital de Amor. É importante lembrar que, além da unidade física em Rio Branco, o Hospital de Amor irá atender as mulheres nos municípios do interior do estado com duas carretas equipadas com modernos aparelhos para a realização de exames preventivos de câncer de mama (a mamografia) e o Papanicolau, que diagnostica o câncer no colo do útero.