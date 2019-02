Após articulação de Gladson, avião é doado ao governo do Acre

Uma denúncia feita por populares na manhã desse domingo, 24, aponta que a balsa pública responsável de realizar a travessia entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, estava há dias impedida de fazer a travessia devido às más condições do porto de ancoragem em Rodrigues Alves.

Os usuários da balsa reclamaram que para uma simples travessia, estavam gastando mais de uma hora e isso porque contavam com auxílio de uma pequena balsa particular. Na manhã de ontem, pelo menos 11 veículos ficaram parados no porto ao longo do dia aguardando a travessia.

Crianças, idosos e deficientes tiveram que esperar horas pela balsa particular, que estava cobrando R$10,00 reais por cada travessia, que levava apenas um único veículo por vez.

Um funcionário da balsa particular, que preferiu não se identificar, disse que “a balsa pública está em perfeitas condições de funcionamento, o problema é que ela não consegue ancorar no porto de Rodrigues Alves devido a vazante ficou muita lama.”

Questionado sobre o que poderia ser feito para normalizar a situação, ele disse: “Basta que a Prefeitura ou Deracre venha com uma maquina e raspe esse excesso de lama, que imediatamente os trabalhos voltam ao normal”.

Ao final do dia, máquinas da Prefeitura de Rodrigues Alves chegaram ao local, para começar a retirada da lama. A previsão é de que o serviço de transporte da balsa retorne a normalidade ainda hoje, 25.

Com informações Portal do Juruá.