Andirá consegue primeira vitória

A rodada do Campeonato Acreano deste domingo, 24, realizada na Arena da Floresta, foi movimentada com duas partidas. O destaque negativo foi a presença mínima de público que, já comparece pouco aos estádios, e como a rodada não tinha nenhum dos três postulantes ao título, Rio Branco, Galvez e Atlético Acreano, o público foi ainda menor. Apenas 106 torcedores pagaram para assistir os dois jogos.

Na primeira partida, o “tricolor de aço”, que já foi um dos grandes no futebol acreano apenas empatou em 1 a 1 com o “tigre do Abunã”. Carnaúba marcou para o Independência e Paulista deixou tudo igual para Plácido de Castro.

O “tricolor” fez uma justa homenagem ao desportista Hermano Filho, que faleceu em Sena Madureira, vítima de infarto, na última quinta-feira. Os jogadores usaram uma tarja preta na manga da camisa e foi respeitado um minuto de silêncio.

Com o resultado, Independência é o terceiro no grupo A com 7 pontos, enquanto o Plácido é segundo colocado no grupo B, mas com apenas 2 pontos, não almeja mais nada no primeiro turno.

Na partida de fundo, o Andirá que apostou em medalhões no futebol estadual como Ley, Testinha e Marcelo Brás, venceu a primeira. Esse último, inclusive, foi o autor do gol na vitória por 2 a 1 em cima do Vasco.

O “morcego”, que não tem mais chances de ir às semifinais do primeiro turno, é o quarto colocado no grupo A, já caiu para a terceira colocação no grupo B.