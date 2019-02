Alysson Bestene quer entregar parte do Huerb até maio

O secretário Alysson Bestene informou ao ac24horas nesta segunda-feira, dia 25, que pretende entregar pelo menos duas alas do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) até o mês de maio. Uma conversa com a construtora do novo prédio da unidade de saúde já foi feita, e a exigência foi de celeridade nos trabalhos.

Um dos problemas mais graves dentro do Huerb é justamente a falta de espaço, o que tem prejudicado fortemente os serviços oferecidos pelo hospital central. Alysson destacou, contudo, que ainda não tem data para entregar toda a obra de verticalização, iniciada há anos no governo de Binha Marques (PT).

“Ali no Huerb, no Pronto Socorro, estamos preparando uma intervenção muito interessante. Queremos entregar em 60 dias, já na verticalização, dois andares, que são o terceiro e quarto pavimento. Lá vamos colocar alas importantes. Enquanto isso, vamos reformar também as enfermarias A e B, adulto, do Huerb”, pontua.

Ainda segundo o secretário, durante as obras das enfermarias, os pacientes que ficam no local serão transferidos para outras unidades de saúde, incluindo a UPA Via Verde, A Policlínica do Tucumã, e, ainda, a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). Bestene não deu, contudo, prazo para início das obras.

“Acreditamos que com a reforma vamos melhorar bastante o atendimento a esses pacientes. Já estamos organizando as unidades para receber esses pacientes, e como o prazo para executar as obras acaba no final do ano, queremos começar o quanto antes, para não perder os recursos. São duas empresas, e queremos alinhar tudo”, completa.